Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zwei Menschen bei Verkehrsunfall verletzt

Heilbad Heiligenstadt (ots)

In der Nacht zu Mittwoch, gegen 0.50 Uhr, befuhr ein 19-Jähriger die Bahnhofstraße, als er mit seinem Auto nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Pkw kollidierte mit einem Auto, das auf einem Parkplatz abgestellt war. Die beiden Insassen des abgestellten Autos blieben unverletzt. Zwei Mitfahrer, die im Pkw des 19-Jährigen mitfuhren, wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Sie kamen zur Behandlung in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Aufgrund ausgelaufener Betriebsflüssigkeiten kamen auch die Kameraden der Feuerwehr an der Unfallstelle zum Einsatz. Die Polizei ermittelt nun zur Klärung der genauen Unfallursache.

