Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise nach Gewaltdelikt

Keula (ots)

In der vergangenen Nacht ist ein 41 Jahre alter Mann durch mehrere bislang unbekannte Täter schwer verletzt worden. Bisherigen Ermittlungen zufolge hatten sich die Unbekannten gegen 0.45 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Wohnhaus verschafft. Anschließend wirkten die Angreifer mit verschiedenen Gegenständen gewaltsam auf den Geschädigten ein. Die Täter flüchteten anschließend in Richtung Menteroda. In der Hauptstraße beschädigten sie eine Fensterscheibe.

Der 41-jährige Geschädigte kam zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Polizei nahm unverzüglich die Ermittlungen auf und leitete Fahndungsmaßnahmen nach den flüchtigen Tatverdächtigen ein. Die Täter konnten jedoch nicht mehr festgestellt werden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern gegenwärtig an.

Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Wer kann Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern geben? Wer kann möglicherweise Angaben zu Fahrzeugen mit auffälliger Fahrweise im Bereich des Tatortes machen?

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0202681

