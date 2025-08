LPI-NDH: Fahrer mit Poller kollidiert und geflohen

Nordhausen (ots) - Am Dienstag kam es zur Mittagszeit in der Rautenstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einer Fußgängerin. Der 15-Jährige erfasste die 78-jährige Fußgängerin mit dem Fahrrad, wodurch sich diese Verletzungen zuzog, die in einem Klinikum behandelt werden mussten. Beamte der Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung in ...

