Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Radfahrer kollidiert mit Fußgängerin

Nordhausen (ots)

Am Dienstag kam es zur Mittagszeit in der Rautenstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einer Fußgängerin. Der 15-Jährige erfasste die 78-jährige Fußgängerin mit dem Fahrrad, wodurch sich diese Verletzungen zuzog, die in einem Klinikum behandelt werden mussten. Beamte der Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung in Folge des Unfalls ein.

