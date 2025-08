Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Nach Kollision geflüchtet - hoher Sachschaden entstanden

Ammern (ots)

Am Langen Rasen wurde am Montag, gegen 15 Uhr, eine Verkehrsunfallflucht, bei der Unfallschaden von etwa 10000 Euro entstand, bekannt. Ersten Erkenntnissen nach ereignete sich der Verkehrsunfall um 01 Uhr, als ein Lastkraftwagen rangierte. Hierbei übersah der Fahrer eine Staubsaugerbox sowie eine Photovoltaikanlage und eine Videoüberwachungsanlage, welche beschädigt werden. Anschließend entfernte sich der Lkw in unbekannte Richtung. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten Ermittlungen wegen des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle ein. Hinweise zum Verursacherfahrzeug liegen den Beamten vor.

