Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Mutmaßlicher Räuber durch Bundespolizei festgenommen

Basel (ots)

Die Bundespolizei fasst einen mit Haftbefehl gesuchten Flüchtigen an der Schweizer Grenze. Nun sitzt der Mann, dem schwerer Raub vorgeworfen wird, in Untersuchungshaft.

Am frühen Dienstagmorgen (24.06.2025) geriet der 20-Jährige, in einem Einreisezug im Badischen Bahnhof Basel, in eine Kontrolle der Bundespolizei. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass ein Untersuchungshaftbefehl gegen den türkischen Staatsangehörigen bestand. Wegen des Vorwurfs, im Mai dieses Jahres einen schweren Raub begangen zu haben und danach untergetaucht zu sein, erließ ein Amtsgericht Haftbefehl. Die Bundespolizei führte den Gesuchten einem Haftrichter vor, der den Haftbefehl in Vollzug setzte. Danach erfolgte die Einlieferung in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt. Da der Mann noch eine gefälschte bulgarische Identitätskarte im Gepäck mit sich führte, ermittelt die Bundespolizei wegen des Verdachts des Verschaffens von falschen amtlichen Ausweisen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell