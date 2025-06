BPOLI-WEIL: Gefälschter Führerschein festgestellt

Neuenburg am Rhein (ots) - Mit einer größeren Menge Betäubungsmittel im Gepäck, gerieten zwei Männer am Autobahnübergang Neuenburg am Rhein in eine Kontrollstelle der Bundespolizei. Der verräterische Duft ließ jedoch den Schmuggel auffliegen. Am späten Sonntagabend (22.06.2025) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei einen 23-jährigen österreichischen sowie einen 32-jährigen deutschen ...

