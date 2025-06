Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Mit Drogen in die Grenzkontrolle

Neuenburg am Rhein (ots)

Mit einer größeren Menge Betäubungsmittel im Gepäck, gerieten zwei Männer am Autobahnübergang Neuenburg am Rhein in eine Kontrollstelle der Bundespolizei. Der verräterische Duft ließ jedoch den Schmuggel auffliegen.

Am späten Sonntagabend (22.06.2025) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei einen 23-jährigen österreichischen sowie einen 32-jährigen deutschen Staatsangehörigen bei der Einreise aus Frankreich. Während der Kontrolle nahmen die Beamten den Duft von Cannabis im Fahrzeug wahr. Bei der Durchsuchung konnten in einer Reisetasche 6,8 kg Haschisch aufgefunden werden. Die Männer wurden vorläufig festgenommen und zuständigkeitshalber an den deutschen Zoll übergeben. Wegen eines möglichen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wird nun gegen die beiden ermittelt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell