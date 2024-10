LPI-NDH: Fahrerflucht mit einem Verletzten

Nordhausen (ots) - Am Mittwoch, den 30.10.2024 gegen 13:30 Uhr verließ ein Pärchen mit Kinderwagen ein Lebensmittelgeschäft in der Gottfried-Erich-Rosenthal-Straße, ohne mitgenommene Ware zu bezalen. Die 24jährige Frau und ihr 26jähriger Begleiter wurden dabei beobachtet, wie sie in dem Markt Lebensmittel in den mitgeführten Kinderwagen steckten. An der Kasse wurde die Ware nicht vollständig bezahlt, woraufhin das Personal die Täter ansprach. In der Folge kam es zu ...

mehr