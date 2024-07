POL Schwaben Nord: Unfallflucht

Augsburg (ots) - Obergriesbach - Im Zeitraum von Samstag (13.07.2024), 18.00 Uhr bis Sonntag (14.07.2024), 13.00 Uhr drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in zwei Firmen in der Stefanstraße und "Im Tal" ein. Anschließend entwendeten die unbekannten Täter Bargeld und eine Maschine. Der Beuteschaden liegt in einer niedrigen vierstelligen Höhe. Die Kriminalpolizei ermittelt nun unter anderem wegen des besonders ...

