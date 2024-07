POL Schwaben Nord: Mehrere Verstöße bei Kontrolle festgestellt

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Donnerstag (27.06.2024), zwischen 23.00 und 00.00 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter ein Pedalboard (Musik-Equipment) samt Tasche aus einem Schnellrestaurant in der Maximilianstraße. Das Pedalboard war mit einem Mikrofon und weiteren Kabeln in einer Tasche. Der Beuteschaden liegt in niedriger vierstelliger Höhe. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Zeugen, die Hinweise ...

mehr