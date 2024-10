Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Räuberpärchen in Ost

Nordhausen (ots)

Am Mittwoch, den 30.10.2024 gegen 13:30 Uhr verließ ein Pärchen mit Kinderwagen ein Lebensmittelgeschäft in der Gottfried-Erich-Rosenthal-Straße, ohne mitgenommene Ware zu bezalen. Die 24jährige Frau und ihr 26jähriger Begleiter wurden dabei beobachtet, wie sie in dem Markt Lebensmittel in den mitgeführten Kinderwagen steckten. An der Kasse wurde die Ware nicht vollständig bezahlt, woraufhin das Personal die Täter ansprach. In der Folge kam es zu einer Rangelei und die Täter verließen den Markt mit unbezahlter Ware. Das Pärchen qualifizierte sich damit zu Räubern, konnten aber durch das schnelle Eingreifen von Polizeibeamten festgehalten werden. Zusätzlich verwerflich war, dass sich in dem Kinderwagen ein Säugling befand. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen, wurden beide wieder entlassen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell