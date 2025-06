Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Einreiseverbot - Mann zurückgewiesen

Weil am Rhein (ots)

Entgegen eines Einreiseverbotes versuchte ein 31-Jähriger nach Deutschland einzureisen. Bei der Kontrolle der Bundespolizei endete der Versuch und der Mann wurde in die Schweiz zurückgewiesen.

Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten den irakischen Staatsangehörigen in der Nacht zum Mittwoch (25.06.25), als er zu Fuß am Grenzübergang Weil am Rhein - Friedlingen nach Deutschland einreisen wollte. Bei der Kontrolle konnte er keine Ausweisdokumente vorlegen. Die Überprüfung des Mannes ergab ein Einreiseverbot bis März 2026. Gegen den 28-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde er in die Schweiz zurückgewiesen.

