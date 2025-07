Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Mann durch Hundebiss verletzt - Polizei bittet um Hinweise

Rostock (ots)

Am späten Montagabend, dem 14.07.2025, wurde die Rostocker Polizei gegen 23:15 Uhr in die Budapester Straße in der Rostocker KTV gerufen. Nach bisherigen Erkenntnissen erlitt ein 40-jähriger Rostocker durch einen Hund Bissverletzungen im Gesicht sowie am Arm.

Der Rostocker war gemeinsam mit einem Begleiter zu Fuß von der Ulmenstraße kommend in Richtung Doberaner Platz unterwegs, als plötzlich ein etwa kniegroßer Hund aus einem Gebüsch sprang und den Mann unvermittelt angriff. Dem Begleiter des Verletzten gelang es, den Hund durch einfache körperliche Gewalt vom Geschädigten zu trennen. Anschließend flüchtete das Tier in unbekannte Richtung.

Eine alarmierte Rettungswagenbesatzung versorgte den Verletzten und brachte ihn im Anschluss in eine Rostocker Klinik. Eine umgehend eingeleitete Nahbereichsfahndung durch die Polizei verlief jedoch ohne Erfolg - weder der Hund noch ein möglicher Halter konnten im Umfeld festgestellt werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugenaufruf: Wer hat den Vorfall beobachtet oder kann Angaben zu dem beschriebenen Hund (kniegroß, genauere Beschreibung derzeit nicht bekannt) oder dessen Halter machen?

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0381/4916-1616, die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell