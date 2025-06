Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfallflucht am Hans-Böckler-Platz

Hamm-Mitte (ots)

Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte am Donnerstag, 5. Juni, zwischen 8 und 13.30 Uhr einen am Hans-Böckler-Platz geparkten Nissan Juke an der Heckstoßstange. Der Sachschaden wird auf etwa 7.500 Euro geschätzt.

Hinweise zu dem flüchtigen Verursacher nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

