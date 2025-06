POL-HAM: Kinder im Blick - Polizei Hamm beteiligt sich an bundesweiter Verkehrssicherheitsaktion "sicher.mobil.leben"

Hamm-Uentrop (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Straße Am Hagenkamp ist am Montag, 2. Juni, ein Radfahrer leicht verletzt worden. Gegen 14.30 Uhr befuhren zwei 12-jährige Jungen nebeneinander den Fahrradweg in dieselbe Richtung. Nachdem sich die beiden Fahrräder berührten kam es zu einem Sturz. Ein Rettungswagen brachte den Jungen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der andere Beteiligte blieb ...

