Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Schwerpunkteinsatz zur Kriminalitätsbekämpfung

Lippstadt (ots)

Am gestrigen Donnerstag führten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte der Lippstädter Wache in der Zeit zwischen 9 und 17 Uhr einen Schwerpunkteinsatz zur Kriminalitätsbekämpfung durch. Die Beamtinnen und Beamten, teils uniformiert und teils in zivil gekleidet, kontrollierten an stark frequentierten Örtlichkeiten in der Innenstadt zahlreiche Personen und Fahrzeuge. Insgesamt wurden 22 Verkehrsverstöße geahndet, zwei Personen erhielten einen Platzverweis für den Innenstadtbereich. Die Beamtinnen und Beamten führten darüber hinaus zahlreiche Gespräche mit Lippstädter Bürgerinnen und Bürger, die die Präsenz der Polizei sehr positiv bewerteten. Die Polizei wird auch zukünftig mit vollem Engagement weitere Schwerpunkteinsätze in der Lippstädter Innenstadt durchführen, um die Kriminalität nachhaltig zu bekämpfen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell