Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Dissen: Zwei Fälle von Exhibitionismus im Raum Osnabrück - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Die Polizei ermittelt derzeit in zwei voneinander unabhängigen Fällen von Exhibitionismus, die sich am Sonntagabend in Osnabrück und in der Nacht zu Montag in Dissen ereignet haben.

(1) - Osnabrück, Atterstraße Ecke Landwehrstraße: Am Sonntagnachmittag, gegen 18 Uhr, befanden sich zwei minderjährige Mädchen an der Kreuzung Atterstraße / Landwehrstraße, als ein unbekannter Mann in einem Pkw auffällig wurde. Der Mann manipulierte im seinem dunklen VW Polo an seinem Glied und suchte dabei den Sichtkontakt zu den beiden Jugendlichen. Nach dem Vorfall fuhr der Täter zunächst davon, kehrte jedoch kurz darauf zurück, fuhr erneut an den Opfern vorbei und setzte die exhibitionistische Handlung fort. Die Mädchen verständigten die Polizei. Der Autofahrer wird wie folgt beschrieben: 30-40 Jahre alt, schwarzer Bart, dunkles Haar, schwarzer Pullover und schwarze Hose.

(2) - Dissen, Böhmerstraße:

In der Nacht zu Montag, gegen 0:50 Uhr, wurde eine Frau in ihrer Erdgeschosswohnung durch eine männliche Person gestört. Der Unbekannte trat lediglich mit einem weißen Bademantel bekleidet an den Balkon der Wohnung heran. Als die Frau den Mann vom Fenster aus bemerkte, entkleidete er sich vollständig und entfernte sich anschließend fußläufig in unbekannte Richtung. Der Täter wird als etwa 180 cm groß, schlank und mit einem Drei-Tage-Bart beschrieben.

Die Polizei in Dissen bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall in der Böhmerstraße oder zur Identität des beschriebenen Mannes geben können, sich unter der Telefonnummer 05421/931280 zu melden. Zu dem Fall in Osnabrück nehmen die Ermittler aus Osnabrück Hinweise unter 0541/327-2215 oder -3103 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell