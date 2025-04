Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gernsheim: Einbruch in Gebäude der katholischen Kirche

Gernsheim (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Freitag (11.04.) in ein Gebäude der katholischen Kirchengemeinde in "Maria Einsiedel" ein. Daneben ereignete sich in der gleichen Nacht eine ähnlich gelagerte Tat in das evangelische Pfarramt (wir haben berichtet). Nachdem sich die ungebetenen Besucher unter Anwendung von Gewalt Zutritt in das Gebäude verschafften, versuchten sie im Innern weitere Türen aufzuhebeln und durchsuchten unter anderem Schränke in der Sakristei. Was genau gestohlen wurde, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Weiterhin kam es an der evangelischen Kindertagesstätte in der Zwingenberger Straße am Samstagmittag (12.04.), kurz vor 14.00 Uhr, zu einem Brand an der Außenwand. Das Feuer konnte unmittelbar durch eine Polizeistreife mittels Feuerlöscher gelöscht werden. Durch die Feuerwehr wurden dort anschließend noch Nachlöscharbeiten durchgeführt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Ob zwischen dem Brand und den beiden Einbrüchen ein Zusammenhang besteht, ist noch unklar.

Vor diesem Hintergrund sucht die Polizei in Gernsheim in allen Fällen nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Die Beamtinnen und Beamten sind unter der Rufnummer 06258/9343-0 zu erreichen.

