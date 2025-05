Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Nach Vorfall auf der Dießemer Straße: Polizei sucht Zeugen

Krefeld (ots)

Am Samstagmorgen (24. Mai 2025) war auf dem Parkplatz einer Diskothek auf der Dießemer Straße ein Mann bei einem Streit mit einem Messer verletzt worden. Ein weiterer Mann, der die Kontrahenten voneinander trennen wollte, wurde ebenfalls verletzt. Der Verdächtige sitzt bereits in Untersuchungshaft. Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Vorfall gegen 5:30 Uhr beobachtet haben. Hinweise bitte unter 02151 6340 oder an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (93)

