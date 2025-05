Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Vier Männer in Untersuchungshaft | Plantage gefunden | Gemeinsame Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft Krefeld

Bild-Infos

Download

Krefeld (ots)

Nach umfangreichen Ermittlungen der für Betäubungsmittel zuständigen Ermittlungsgruppe Herkules hat die Polizei bereits am vergangenen Freitag (16. Mai 2025) in der Krefelder Innenstadt vier Wohnungen durchsucht. Dabei konnten die Beamten eine größere Menge Marihuana sicherstellen, außerdem kleinere Mengen Haschisch und Kokain sowie eine vierstellige Geldsumme. Zwei Männer wurden vorläufig festgenommen.

Folgeermittlungen führten schließlich am Mittwoch (21. Mai 2025) zu Durchsuchungen von drei weiteren Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus in der Krefelder Innenstadt. Neben Haschisch und zahlreichen verschreibungspflichtigen Medikamenten beschlagnahmte die Polizei eine vierstellige Geldsumme. In einer der Wohnungen fanden die Beamten zudem eine professionell angelegte Cannabisplantage mit einer größeren Anzahl Pflanzen. Bei diesem Einsatz wurden zwei weitere Männer vorläufig festgenommen.

Gegen die vier Tatverdächtigen im Alter von 21, 24, 35 und 59 hat auf Antrag der Staatsanwaltschaft Krefeld der Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Krefeld die Untersuchungshaft angeordnet. Vorgeworfen wird ihnen Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge, Handeltreiben mit Cannabis in nicht geringer Menge und illegaler Anbau von Cannabis. In welchem Zusammenhang die vier Tatverdächtigen stehen, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Weiterführende Auskünfte werden zumindest derzeit nicht erteilt. (90)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell