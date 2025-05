POL-KR: Tatverdächtiger vom Nordwall in Untersuchungshaft | Gemeinsame Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft Krefeld

Krefeld (ots) - Am Sonntagabend (18. Mai 2025) gerieten zwei Männer die sich kannten, im Alter von 49 und 56 Jahren, auf dem Nordwall in Höhe des Amtsgerichtes in Streit. Der 49-Jährige wurde bei der anschließenden Auseinandersetzung mit einem Messer verletzt und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Der ...

mehr