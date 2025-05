Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Dokumente aus Pkw entwendet

Gera (ots)

Gera. In der Zeit vom 13.05.2025 (12:00 Uhr) bis 14.05.2025 (09:30 Uhr) schlug ein bislang unbekannter Täter die Fensterscheibe eines Pkw auf einem Parkplatz in der Schillerstraße ein und entwendete aus dem Fahrzeug diverse persönliche Dokumente des 62-jährigen Fahrzeugbesitzers. Als dieser den Schaden am Fahrzeug bemerkte, informierte er die Polizei, welche die Ermittlungen aufgenommen hat. Der Sachschaden am Fahrzeug wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt. Hinweise zu einem möglichen Täter liegen derzeit noch nicht vor. Daher bittet die Polizei Zeugen, welche Hinweise zu Tatverdächtigen oder zum Tathergang geben können, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0365 / 8234 - 1465 zu melden. (Bezugsnummer: 0123132/2025) (SR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell