Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Polizei ermittelt zum Betrugsdelikt

Greiz (ots)

Auma. Eine 87-jährige Frau aus Auma wurde am Dienstag (13.05.2025) Opfer eines Betruges. Gegen 17:30 Uhr erhielt sie eine SMS mit dem Hinweis, dass ihre PushTAN-App ihrer Bank ablaufen würde. Über einen beigefügten Link gelangte sie auf eine gefälschte Website und gab dort persönliche Daten ein. Kurz darauf meldete sich ein bislang unbekannter Täter telefonisch und wies die Seniorin an, bestimmte Eingaben in ihrer Banking-App vorzunehmen. In der Folge wurde ihr Konto für mehrere Abbuchungen freigegeben. Insgesamt entstand ein Schaden im niedrigen fünfstelligen Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu einem Täter liegen derzeit noch nicht vor. An dieser Stelle warnt die Polizei vor derartigen Betrugsmaschen. Geben Sie keine persönlichen Daten preis und kontaktieren Sie im Zweifel Angehörige oder die Polizei. (SR)

