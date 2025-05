Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kinder verursachen Waldbrand durch Feuerwerkskörper

Greiz (ots)

Greiz. Am Mittwochabend (14.05.2025) gegen 18:15 Uhr kam es im Bereich eines Waldstücks zwischen "An der Salzmest" und der "Siedlung Freiheit" in Reinsdorf zu einem Brand. Nach ersten Erkenntnissen zündelten drei Kinder mit Feuerwerkskörpern und setzten dabei einen Teil des Waldes in Brand. Aufmerksame Anwohner bemerkten das Feuer, begannen erste Löschversuche und alarmierten die Feuerwehr, welche die Flammen schließlich vollständig löschen konnte. Glücklicherweise kamen keine Personen zu Schaden. Die betroffene Waldfläche umfasste etwa 15 Quadratmeter. Es entstand ein Schaden, welcher derzeit noch nicht bezifferbar ist. Aufgrund der anhaltend trockenen Witterung und der damit verbundenen Trockenheit in Wäldern und Flurgebieten weist die Polizei auf eine deutlich erhöhte Brandgefahr hin. Bereits kleine Funken oder glimmende Gegenstände können ausreichen, um einen Wald- oder Flächenbrand auszulösen. (SR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell