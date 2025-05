Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ergänzung nach Öffentlichkeitsfahndung zu gewerbsmäßigen Diebstahls am 21.09. und 23.09.2024 in Altenburg

Altenburg (ots)

Altenburg: Die Ermittlungen zu einem Ladendiebstahl nahmen im Herbst 2024 Beamte der Polizeiinspektion Altenburger Land auf.

Demnach entwendete eine damals unbekannte männliche Person sowohl am 21.09.2024 (gegen 13:45 Uhr), als auch am 23.09.2025 (gegen 09:15 Uhr) in einem Drogeriegeschäft am Altenburger Kornmarkt hochpreisige Kosmetikartikel im Gesamtwert eines mittleren dreistelligen Betrages. Anschließend flüchtete die männliche Person unerkannt.

Nach den aufgenommenen Ermittlungen der Altenburger Polizei wird gegenwärtig wegen des Verdachtes des gewerbsmäßigen Diebstahls ermittelt.

Im Zuge der Öffentlichkeitsfahndung konnte die Altenburger Polizei Zeugenhinweise entgegennehmen, welche nunmehr zur Identifizierung des 25-jährigen Tatverdächtigen führten. Dieser muss sich nun strafrechtlich verantworten.

Die LPI Gera bittet um Löschung der Öffentlichkeitsfahndung vom 07.04.2025.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell