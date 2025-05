Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Jugendlichen aus Altenburg - Foto

Gera/Altenburg (ots)

Gera/Altenburg: Die Geraer und Altenburger Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach dem vermissten 16-jährigen Leon Riemann aus Altenburg. Nach derzeitigen Ermittlungsstand verließ dieser am 05.05.2025 gegen 12:30 Uhr die Kinder- und Jugendeinrichtung in der Molbitzer Straße in Altenburg und ist seitdem unbekannten Aufenthalts.

Es liegen Hinweise vor, dass sich der Vermisste gelegentlich am Altenburger Bahnhof, in der Stadt Gößnitz sowie am Meuselwitzer Bahnhof aufhalten könnte. Allerdings können andere Aufenthaltsorte nicht ausgeschlossen werden.

Nachdem die Vermisstenmeldung bei der Polizei einging, erfolgten umfangreiche Suchmaßnahmen nach dem 16-Jährigen, welche bislang erfolglos blieben. Die Suchmaßnahmen dauern indes weiter an.

Beschreibung des Vermissten:

- 16 Jahre, - ca. 170 cm groß, - ca. 50 kg, - kurze dunkelblonde Haare

Bekleidung des Vermissten:

- schwarze Hose - schwarze Weste mit vielen Taschen - schwarzer Hut - schwarze Sneaker

Sollten Sie den Vermissten antreffen bzw. Hinweise zu seinem aktuellen Aufenthaltsort geben können, so informieren Sie bitte umgehend die Polizei in Altenburg - Tel. 03447 / 471-0 oder jede andere Polizeidienststelle. (Bezugsnummer 0113107/2025). (AK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera