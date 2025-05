LPI-G: Mann an Straßenbahnhaltestelle verletzt

Greiz (ots) - Greiz. Am Mittwochabend (14.05.2025) gegen 18:15 Uhr kam es im Bereich eines Waldstücks zwischen "An der Salzmest" und der "Siedlung Freiheit" in Reinsdorf zu einem Brand. Nach ersten Erkenntnissen zündelten drei Kinder mit Feuerwerkskörpern und setzten dabei einen Teil des Waldes in Brand. Aufmerksame Anwohner bemerkten das Feuer, begannen erste Löschversuche und alarmierten die Feuerwehr, welche die ...

mehr