Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Ein Verletzter nach Streitigkeiten vor dem Amtsgericht | gemeinsame Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft Krefeld

Krefeld (ots)

Am Sonntagabend (18. Mai 2025) gerieten zwei Männer die sich kannten, im Alter von 49 und 56 Jahren, auf dem Nordwall in Höhe des Amtsgerichtes in Streit. Der 49-Jährige wurde bei der anschließenden Auseinandersetzung mit einem Messer verletzt und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Der Tatverdächtige konnte noch vor Ort angetroffen und durch die Polizei in Gewahrsam genommen werden. Es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung. Der Nordwall musste für die Zeit der Tatortaufnahme gesperrt werden. Es kann aufgrund der polizeilichen Maßnahmen vor Ort zu weiteren Verkehrsbehinderungen kommen. Wir bitten den Bereich zu umfahren. Die genauen Umstände der Tat sind noch Teil der laufenden Untersuchungen. Die Kriminalpolizei ermittelt. ____________ Hinweis an Medienvertreter: Wegen der laufenden Ermittlungen können wir derzeit keine weiteren Angaben zu dem Vorfall machen. (88)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell