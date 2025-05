Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Sondereinsatz Präsenzkonzept Innenstadt: Zivilfahnder nehmen vier Drogendealer fest

Krefeld (ots)

Am Dienstag (13. Mai 2025) führte die Polizei Krefeld ausschließlich mit zivilen Kräften einen Sondereinsatz im Rahmen des Präsenzkonzepts in der Innenstadt durch. Im Fokus stand erneut der innerstädtische Bereich um das Hansa-Centrum. Es wurden insgesamt vier Personen vorläufig festgenommen, die Drogen wie Heroin, Crack und Kokain - zum Teil in nicht geringer Menge - mit sich führten. Die Polizei stellte außerdem eine vierstellige Summe Bargeld sicher. Die vier Männer im Alter von 19 bis 26 Jahren erwartet nun ein Strafverfahren unter anderem wegen Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Drei von ihnen werden im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt. (87)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell