Polizei Aachen

POL-AC: Unfall im Frankenberger Viertel - Fahrradfahrer erleidet schwere Verletzungen

Aachen (ots)

Bei einem Unfall auf der Oppenhoffallee ist am Mittwochmittag (02.04.25) ein Fahrradfahrer schwer verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann gegen 12:35 Uhr in Richtung Zollernstraße auf dem Fahrradschutzstreifen unterwegs, als der Fahrer eines geparkten Lieferwagens von innen die Fahrertüre öffnete. Der 50-jährige Fahrradfahrer aus Aachen kollidierte mit der Tür und stürzte. Dabei verletzte er sich schwer. Lebensgefahr konnte erst später ausgeschlossen werden. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 54-jährige Fahrer des Lieferwagens aus Aachen blieb körperlich unverletzt.

Der Unfallbereich war mehrere Stunden für den Verkehr gesperrt.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei Aachen noch einmal auf die Gefahr des sogenannten "Dooring" hin. Ein "Dooring"-Unfall ist ein Unfall, bei dem ein Radfahrer/ eine Radfahrerin von einer geöffneten Tür eines Fahrzeugs erfasst wird. Für mehr Sicherheit gibt es eine einfache, aber sehr effektive Möglichkeit, einen solchen Unfall zu verhindern: den sogenannten "Holländischen Griff", d.h. beim Aussteigen auf der Fahrerseite öffnet man mit der rechten Hand die Tür, so dass man gewissermaßen "gezwungen" wird, nach hinten zu schauen und so mögliche Radfahrer rechtzeitig zu erkennen.

Grundsätzlich gilt: Öffnen Sie stets langsam die Tür des Fahrzeugs und behalten Sie den Verkehr - nicht nur über den Außenspiegel - beim Aussteigen im Blick.

Passend zu diesem Thema finden Sie auch ein Video im Story-Bereich unseres Instagram-Profils (polizei.nrw.ac), in dem der "Holländische Griff" erklärt wird. (sk)

