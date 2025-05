Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Zwei Verletzte nach Streitigkeiten auf dem Parkplatz einer Diskothek | gemeinsame Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft Krefeld

Krefeld (ots)

Am frühen Samstagmorgen (24. Mai 2025), gegen 5:30 Uhr, gerieten zwei Männer, im Alter von 41 und 36 Jahren, auf dem Parkplatz einer Krefelder Diskothek auf der Dießemer Straße in Streit. Der 41-Jährige soll seinen Kontrahenten mit einem Messer schwer verletzt haben. Ein weiterer 50-jähriger Mann wurde leicht verletzt, als er die beiden Streitenden trennen wollte. Die beiden Verletzten mussten durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Tatverdächtige konnte noch vor Ort angetroffen und durch die Polizei vorläufig festgenommen werden. Die genauen Umstände der Tat sind noch Teil der laufenden Ermittlungen der Kriminalpolizei. ____________ Hinweis an Medienvertreter: Wegen der laufenden Ermittlungen können wir derzeit keine weiteren Angaben zu dem Vorfall machen. (91)

