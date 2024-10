Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Wohnungseinbruch in Oberaden

Bergkamen (ots)

Bisher unbekannte Täter sind in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses "Am Römerberg" in Bergkamen-Oberaden eingedrungen.

Zwischen Montag (21.10.2024), 17.00 Uhr und Dienstag (22.10.2024), 12.45 Uhr drangen sie über die Terrasse in die Räumlichkeiten ein und durchwühlten diese.

Ob und welche Gegenstände entwendet wurden steht aktuell noch nicht fest.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Kamen unter 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell