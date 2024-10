Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne/Unna/Selm - Geschwindigkeitskontrollen auf Hammer Straße, L821 und Neue Nordkirchener Straße

Werne/Unna/Selm (ots)

Auf der Hammer Straße in Werne, in Höhe Gersteinwerk hat die Polizei am Mittwoch (16.10.2024) zwischen 08.20 Uhr und 15.45 Uhr 2942 Fahrzeuge und ihre Geschwindigkeiten kontrolliert.

Die hier innerorts zulässigen 50 km/h wurden dabei von 324 Fahrerinnen und Fahrern überschritten. Insgesamt wurden 296 Verwarnungsgelder verhängt, 28 Anzeigen geschrieben und ein Fahrverbot erteilt, weil 89km/h bei zulässigen 50 km/h weit überschritten wurde.

Nur einen Tag später - Donnerstag, 17.10.2024 - fand in Unna, auf der L821 zwischen 07.35 Uhr und 15.20 Uhr eine Geschwindigkeitskontrolle statt. 3344 Fahrzeuge wurden in der Zeit gemessen: dabei gab es 332 Überschreitungen. Diese zogen 250 Verwarngelder nach sich, 82 Anzeigen und es gab drei Fahrverbote.

Einer Fahrerin oder einem Fahrer drohen dabei ein einmonatiges Fahrverbot, ein Bußgeld von 480 Euro und zwei Punkte in Flensburg, da die gemessene Geschwindigkeit in diesem Fall 126 km/h bei erlaubten 70 km/h außerorts betrug.

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle am Freitag, 18.10.2024 hat die Polizei in Selm auf der Neuen Nordkirchener Straße 1041 Fahrzeuge gemessen und dabei im Zeitraum von 09.25 Uhr bis 15.00 Uhr 154 Überschreitungen festgestellt. In 121 Fällen gab es Verwarnungsgelder, 33 Anzeigen haben die Polizistinnen und Polizisten geschrieben sowie zwei Fahrverbote verhängt. Eine Person hat sich hierbei besonders hervorgetan: sie war mit 107 km/h bei zulässigen 50 km/h außerorts unterwegs.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell