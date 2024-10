Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl in Drogeriemarkt

Bergkamen (ots)

Am 05.06.2024 entwendete eine unbekannte männliche Person aus einem Drogeriemarkt an der Parkstraße in Bergkamen mehrere Parfumflacons.

Der Tatverdächtige wurde durch eine Videoüberwachungskamera gefilmt. Auf Beschluss des Amtsgerichtes Hamm veröffentlicht die Polizei Lichtbilder des Unbekannten.

Hier der Link zum Fahndungsportal NRW mit den Lichtbildern:

https://polizei.nrw/fahndung/149219

Wer kennt die abgebildete Person? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120 oder 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de .

