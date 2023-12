LPI-G: Schwerer Verkehrsunfall in Saara

Gera (ots) - Gera. Einen PKW VW kontrollierten Beamte am gestrigen Mittag (28.12.2023) um 12:00 Uhr am Elsterdamm in Gera. Ein durchgeführter Vortest bei dem 43-jährigem Fahrzeugführer reagierte positiv auf gleich mehrere Rauschmittel. Es folgte eine Blutentnahme sowie die Untersagung der Weiterfahrt. Den Mann erwartet nun ein Verfahren. (PZ) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera ...

