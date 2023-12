LPI-G: Silvesterraketen sichergestellt

Greiz (ots) - Auma-Weidatal. Am 28.12.2023 kam es auf der Landstraße zwischen Auma und Krölpa gegen 14:55 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 73-jähriger fuhr in Richtung Krölpa und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der PKW überschlug sich dabei und kam in einem angrenzenden Feld zum Liegen. Der 73-jährige wurde mit Verletzungen ins Klinikum Gera verbracht. Am Fahrzeug entstand ein hoher 4-stelliger Schaden. ...

