Polizei Dortmund

POL-DO: Zeugen sehen Tatverdächtigen auf dem Westenhellweg und ermöglichen Festnahme durch die Polizei

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0276

Zwei 25-jährige Passanten bemerkten am Mittwochabend (15.3.2023) in der Filiale einer Bäckerei am oberen Westenhellweg in Dortmund eine eingeschlagene Scheibe - kurz darauf, um 23:25 Uhr, flüchtete ein Unbekannter aus dem Gebäude. Die beiden Zeugen aus Hannover und Wunstorf verfolgten den mutmaßlichen Einbrecher, verständigten die Polizei und nannten fortlaufend den Aufenthaltsort des Tatverdächtigen.

Dieser flüchtete über die Katharinenstraße und am Freistuhl in eine Tiefgarage, wo ihn die Polizei festnahm. An dem Einsatz beteiligt waren auch ein Diensthund und ein Diensthundführer der Polizei. Der vorübergehend festgenommene Jugendliche ist 17 Jahre alt. Einen festen Wohnsitz besitzt er nicht. Er wurde zunächst in das Polizeigewahrsam eingeladen und nach erkennungsdienstlicher Behandlung dem Jugendamt übergeben.

Bei der Durchsuchung des 17-Jährigen entdeckte ein Polizeibeamter u.a. eine gestohlene Debitkarte. Am Tatort entdeckte die Polizei zahlreiche Spuren. Nach ersten Erkenntnissen hatte es der Einbrecher auf Werkzeuge abgesehen. Diese lagerten in einem Keller. Die Beute ließ der Täter in dem Gebäude zurück. Warum er flüchtete und die Werkzeuge zurückließ, ist derzeit nicht bekannt. Den Sachschaden am Gebäude schätzt die Polizei auf 2000 Euro.

Die Polizei stellt fest: Ohne die gute Reaktion der beiden Zeugen wäre die schnelle Festnahme des Tatverdächtigen nicht möglich gewesen.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell