Polizei Dortmund

POL-DO: Diebstahl im Rossmann: Öffentlichkeitsfahndung nach zwei Männern

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0275

Nach einem Ladendiebstahl in einem Rossmann-Drogeriemarkt auf der Godekinstraße in Dortmund am 20. Oktober 2022 sucht die Polizei Dortmund jetzt mit richterlichem Beschluss mit Fotos nach zwei Tatverdächtigen.

Die Tat ereignete sich gegen 9:45 Uhr. Zwei unbekannte Männer entwendeten Waren im Wert von über 1.000 Euro.

Die Fotos finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/101040

Wenn Sie Hinweise geben können oder die Männer kennen, wählen Sie bitte die Nummer der Dortmunder Kriminalwache: 0231/132-7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell