POL-ESW: Pressebericht 07.07.2025

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Radfahrer stürzt; leicht verletzt

Leichte Verletzungen zugezogen hat sich am Sonntag ein 70-Jähriger aus Meißner, der gegen 10.20 Uhr in Germerode im Bereich des Bergwildparks mit seinem Pedelec zu Fall kam. Der Radfahrer war beim Befahren eines Forstweges gestürzt, nachdem sich ein Ast in den Speichen verfangen hatte. Der 70-Jährige erlitt Prellungen und Schürfwunden und wurde ins Krankenhaus gebracht. Zudem entstand Sachschaden an dem Rad in Höhe von 300 Euro.

Radfahrer fällt gegen Pkw; Schaden 500 Euro

Im Bereich des Schlossplatzes in Eschwege ist ein aus der Kreisstadt stammender 25-Jähriger in der Nacht zu Montag gegen 00.30 Uhr auf ein geparktes Auto geprallt. Bei Auffahren auf einen Gehweg geriet der 25-Jährige ins Straucheln und letztlich zu Fall, wobei er aber unverletzt blieb. Er verursachte jedoch einen Schaden in Höhe von 500 Euro, weil er gegen die Motorhaube eines Opel Corsa fiel.

Geparktes Auto rollt gegen Pkw; Schaden 1600 Euro

Unzureichend gesichert hatte am Sonntag eine 62-Jährige aus Meinhard ihr geparktes Auto. Auf dem Parkplatz des "Espada-Bades" in der Goldbachstraße in Eschwege machte sich das Fahrzeug gegen 11.20 Uhr selbständig, rollte rückwärts und touchierte dann einen geparkten Renault Twingo, an dem ein Schaden von 1000 Euro entstand. Am Auto der Verursacherin entstand ebenfalls ein Schaden in Höhe von 600 Euro.

Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch; Polizei sucht Zeugen

Sonntagnachmittag wurden der Polizei um kurz nach 16.00 Uhr mehrere Jugendliche gemeldet, die sich unberechtigt auf das Schulgelände der Anne-Frank-Schule im Fliederweg begeben und den dortigen eingefriedeten Käfig-Fußballplatz gewaltsam geöffnet hatten. Die Polizei konnte niemanden mehr antreffen, ermittelt nun aber wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung, da an einer der beiden Türen ein Schaden in Höhe von 500 Euro verursacht wurde. Hinweise unter 05651/925-0.

Wildunfall

Ein 33-jähriger Autofahrer aus Wanfried erfasste am Sonntag um 10.40 Uhr ein Reh, als er auf der B 250 von Wanfried in Richtung Altenburschla unterwegs war. Das Tier lief anschließend in die angrenzende Feldgemarkung davon. Der Unfallschaden wird mit 500 Euro angegeben.

Von der Fahrbahn abgekommen; Schaden 4000 Euro

Eine 90-jährige Autofahrerin aus Homberg E. ist am Sonntagmittag auf der B 27 nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, nachdem die Dame im Bereich des zweispurigen Streckenabschnitts von Kleinvach in Richtung Albungen überholt worden war. Die Seniorin auf der rechten Fahrspur erschrak laut Unfallbericht durch einen ordnungsgemäß überholenden Pkw derart, dass sie von der Fahrbahn abkam und sowohl die Schutzplanke als auch einen Leitpfosten touchierte. Der Unfallschaden wird mit 3000 Euro am Pkw und 1000 Euro an Schutzplanke u. Leitpfosten angegeben.

Polizei Sontra

Wildunfall

Eine 62-jährige Autofahrerin aus Münster erfasste am Sonntagabend um 22.52 Uhr ein Reh, als sie auf der B 7 von Röhrda in Richtung Datterode unterwegs war. Das Tier erlag noch vor Ort seinen Verletzungen. Der Unfallschaden fällt mit 50 Euro sehr gering aus.

Polizei Hessisch Lichtenau

Versuchter Aufbruch von Pkw, Polizei sucht Zeugen

Unbekannte Täter versuchten in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 03.00 Uhr einen Pkw gewaltsam zu öffnen, was ihnen jedoch nicht gelang. Betroffen war ein blauer Audi A 2, der in der Bergstraße in Hessisch Lichtenau unter einem Carport abgestellt war. Hinweise unter 05602/9393-0.

Fensterscheibe von Wohnhaus durch Projektil beschädigt; Polizei sucht Zeugen

Die Besitzer eines Wohnhauses in der Straße "Am Schlagrain" in Großalmerode-Laudenbach meldeten der Polizei Hessisch Lichtenau am Samstagmorgen eine Beschädigung an einer Fensterscheibe im 1. OG ihres Wohnhauses. Demnach hat ein Projektil von außen einen Rollladen und das Doppelglasfenster eines dahinter befindlichen, unbewohnten Zimmers durchschlagen. Der Schaden wird mit 500 Euro angegeben. Ermittelt wird wegen Sachbeschädigung und Verstoß gegen das Waffengesetz. Ereignet hat sich der Vorfall offenbar zwischen Freitag 20.00 Uhr und Samstag 09.00 Uhr. Hinweise unter 05602/9393-0.

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

Ein Schaden von 3500 Euro an einem geparkten Auto ist am Sonntag durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer verursacht worden. In der Straße "Kreuzweg" in Hessisch Lichtenau beschädigte der flüchtige Verkehrsteilnehmer beim Ein- oder Ausparken einen weißen VW Up. Der Unfall ereignete sich zwischen 12.00 Uhr und 14.00 Uhr. Hinweise unter 05602/9393-0.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

