Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 04.07.2025 (2)

Eschwege (ots)

Polizei Witzenhausen und Hessisch Lichtenau

Sachbeschädigungen an Pkw; Polizei sucht Zeugen

Auf dem Parkplatz der Bundesagentur für Arbeit in der Walburger Straße in Witzenhausen ist ein grauer VW Tiguan mutwillig an der Beifahrertür und der Seitenscheibe zerkratzt/beschädigt worden. Der Schaden beläuft sich auf 2500 Euro. Die Tatzeit liegt zwischen Donnerstag 17.00 Uhr und Freitag 09.00 Uhr. Hinweise unter 05542/9304-0 an die Polizei in Witzenhausen.

Auch die Beamten der Polizei Hessisch Lichtenau ermitteln wegen einer Sachbeschädigung an Pkw. Demnach ist in der Straße "Am Steinweg" in der Tiefgarage vom Steinweg-Center in Hessisch Lichtenau am Freitag zwischen 11.30 Uhr und 12.00 Uhr ein weißer Skoda Fabia beschädigt worden. Hinweise in dem Fall an die Polizei Hessisch Lichtenau unter 05602/9393-0.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell