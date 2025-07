Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 04.07.2025

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Fahrraddiebstahl; Polizei sucht Zeugen

Am Donnerstag wurde ein Fahrraddiebstahl zur Anzeige gebracht, der sich am vergangenen Sonntag zwischen 12.00 Uhr und 16.45 Uhr ereignet hat. Demnach haben unbekannte Täter in der Berggasse in Eschwege ein graues Gravelbike der Marke Prophete (Modell: Graveler) geklaut. Das Rad war auf dem Gehweg abgestellt und mit einem Schloss gesichert. Der Stehlwert des Rades liegt bei rund 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0 entgegen.

Kollision zwischen Pkw und Fahrradfahrer; Fahrradfahrer leicht verletzt

Gegen 15.45 Uhr kam es am gestrigen Donnerstag es zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer im Kreisverkehrs Dünzebacher Straße/Leuchtbergstraße/Wiesenstraße. Zur genannten Uhrzeit befuhr ein 66-Jähriger aus Wesel mit seinem E-Bike (Pedelec) den Kreisverkehr aus Richtung Parkplatz Edeka/Aldi kommend, in Richtung Leuchtbergstraße, eine 89-Jährige aus Eschwege übersah dann beim Einfahren in den Kreisverkehr aus Richtung Dünzebach kommend den bevorrechtigten Fahrradfahrer, wodurch es zum Zusammenstoß im Kreisverkehr kam. Der 66-Jährige kam bei der Kollision zu Fall und erlitt dabei leichte Sturzverletzungen (u.a. Hautabschürfungen) zu deren Behandlung er ins Krankenhaus gebracht wurde. Dazu kommen leichte Sachschäden in Höhe von 150 Euro (Pedelec) und 50 Euro (Pkw). Da bei der 89-Jährigen Anzeichen für eine körperliche Ungeeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen vorlagen, behielten die Beamten den Führerschein der Seniorin vorerst ein.

Pkw kollidiert mit Schafherde

Auf der B 249 zwischen Wanfried und Frieda kollidierte am Donnerstagabend gegen 22.30 Uhr eine 54-jährige Autofahrerin aus Eschwege mit einer Schafherde. Zwischen den beiden Ortseinfahrten von Frieda standen die Tiere unvermittelt auf der Fahrbahn, so dass die Autofahrerin nicht mehr anhalten konnte und zwei der Tiere erfasste. Am Auto der Frau entstand dabei ein Schaden von 4000 Euro. Von den betroffenen Tieren verendete eines am Unfallort, ein weiteres wurde verletzt. Der Halter der Schafe wurde im Zuge der Unfallaufnahme zwecks Versorgung seiner Tiere verständigt.

Polizei Sontra

Schüler auf Fahrrad kollidiert mit Pkw; Autofahrer ist alkoholisiert

Mit seinem Fahrrad befuhr am Donnerstag um 17.11 Uhr ein 13-Jähriger aus Wehretal in Röhrda die Straße "Aschenborn" und wollte dann nach links in die Straße "Vor dem Kirchtor" einbiegen. Ein 36-Jähriger aus dem Ringgau war mit seinem Pkw in entgegengesetzter Richtung unterwegs. Der 13-Jährige bog mit seinem Rad dann in einem zu engen Bogen ab und prallte in der Folge frontal gegen den entgegenkommenden Pkw. Der 13-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Versorgung mit einem RTW ins Krankenhaus gebracht. An der Unfallstelle führten die Beamten mit dem Autofahrer einen Atemalkoholtest durch, der mit deutlich über 1 Promille positiv verlief, so dass eine Blutentnahme angeordnet wurde. Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sind bei dem 36-Jährigen jetzt die Folge. Unfallschäden sind noch nicht beziffert.

Polizei Hessisch Lichtenau

Starkstromkabel geklaut; Polizei sucht Zeugen

Am Donnerstagmittag erhielt die Polizei Hessisch Lichtenau darüber Kenntnis, dass gegenüber des geschlossenen Berggasthofes "Hoher Meißner" eine Pumpstation aufgebrochen wurde. Unbekannte Täter entwendeten aus dem dortigen Gebäude ein ca. 200 m langes Starkstromkabel im Wert von 450 Euro. Zudem richteten die Täter Sachschaden in Höhe von 50 Euro an. Die Tatzeit kann allerdings bis Anfang Juni zurückreichen. Hinweise an die Polizei Hessisch Lichtenau unter 05602/9393-0.

Polizei Witzenhausen

Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen; Schaden knapp 11.000 Euro

Ein 64-jähriger Autofahrer aus Witzenhausen hat am Donnerstag gegen 10.45 Uhr einen Unfall verursacht, als er in Witzenhausen von einem Privatgelände kommend in die Schützenstraße einfuhr. Dabei übersah er den Pkw einer 79-Jährigen aus Witzenhausen, welche die Schützenstraße bevorrechtigt in Richtung "An der Schlagd" befuhr. Durch die dann folgende Kollision der beiden Autos geriet der Wagen der 79-Jährigen in den Gegenverkehr, wo es in der Folge zu einer weiteren Kollision mit dem Wagen einer 51-Jährigen aus Göttingen kam. Der Gesamtschaden an allen drei involvierten Fahrzeugen beläuft sich auf rund 11.000 Euro.

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

In der Straße "Am Sande" in Witzenhausen ist ein geparkter orangefarbener Dacia Sandero von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt worden. Am gestrigen Donnerstag wurden frische Beschädigungen an der Kofferraumklappe und der der hinteren rechten Tür festgestellt, die vermutlich vom Ein- oder Ausparken eines fremden Fahrzeugs herrühren. Der Schaden beläuft sich auf insgesamt 2000 Euro. Die Unfallzeit liegt zwischen letzte Woche Freitag (27.06.2025) 17.00 Uhr und Donnerstag 17.10 Uhr. Hinweise zum Verursacher an die Polizei in Witzenhausen unter 05542/9304-0.

Klein-Lkw touchiert Bauzaun

Einen geringen Unfallschaden hat ein 21-Jähriger aus Espenau aus Unachtsamkeit verursacht, als dieser gestern Mittag um kurz 12.00 Uhr mit einem Klein-Lkw im Bereich Mündener Straße/Nordbahnhofstraße in Witzenhausen sein Fahrzeug wenden wollte. Bei dem Wendemanöver touchierte der 21-Jährige einen Bauzaun, wodurch an dem Lkw (150 EUR) und dem Bauzaun (50 EUR) leichte Beschädigungen von insgesamt 200 Euro entstanden.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell