POL-ESW: "Cops im Dialog" - Polizei trifft sich zum Austausch mit den Schülerinnen und Schülern der Brüder-Grimm-Schule in Eschwege

Eschwege (ots)

Am 27.06.2025 fand eine Dialogveranstaltung zwischen Polizei und insgesamt rund 60 Schülerinnen und Schülern des Jahrgangs 8 der Brüder-Grimm-Schule in Eschwege statt.

Derartige Veranstaltungen sind Teil einer landesweiten Konzeption zur Verbesserung und Förderung des Respekts gegenüber Einsatzkräften von Polizei und anderer Hilfsorganisationen. Neben der transparenten Darstellung der täglichen Polizeiarbeit ging es in dem Austauschformat mit den Jugendlichen auch um gegenseitige Erfahrungen, wo auch Begriffe wie Respekt und Werteverständnis diskutiert wurden.

Der stellvertretende Schulleiter der Brüder-Grimm-Schule, Tobias Graf, begrüßte zunächst die rund 60 Teilnehmenden und betonte die Bedeutung eines offenen Dialogs zwischen Schule und Polizei.

Der stellvertretende Leiter der Polizeidirektion Werra-Meißner, Karsten Rommel und der regionale Jugendkoordinator der Polizeidirektion, Alexander Först, stellten dann zunächst anhand einer Präsentation die Polizei im Werra-Meißner-Kreis mit ihren Tätigkeiten in den verschiedenen Facetten vor, wobei dann auch das ein- oder andere Praxisbeispiel zur Sprache kam. Unterstützt wurden sie dabei von Ralf Kranert und Enrico Winkler von der Polizeistation Eschwege, die mit ihrer langjährigen Erfahrung aus dem Streifen- und Ermittlungsdienst ihre Expertise gut einbringen konnten.

Beleuchtet wurden in dem Vortrag die täglichen Herausforderungen für die Einsatzkräfte und welchen Situationen, Anfeindungen und mitunter Gefahren sich die Beamten regelmäßig ausgesetzt sehen. In dem Zusammenhang sorgten dann u.a. die anonymisierten Aufnahmen einer Bodycam, die durch das Polizeipräsidium Osthessen nach Freigabe durch die Staatsanwaltschaft Fulda für derartige Zwecke zur Verfügung gestellt wurden, für einen realistischen und eindrucksvollen Einblick in die tägliche Arbeit der Polizei.

Die Schülerinnen und Schüler zeigten an dem Format insgesamt reges Interesse und brachten sich mit z.T. im Vorfeld vorbereiten Fragen in den Dialog ein. In einer Pause nutzen einige Schülerinnen und Schüler dann außerdem die Gelegenheit, mit den verschiedenen Kollegen nochmal in ein persönliches Gespräch zu gehen. Zudem nahmen hier einige von ihnen auch die Gelegenheit war, mitgebrachte Ausrüstungsgegenstände wie Schutzweste, Helm u.ä. anzuschauen und anzuprobieren.

Dass ein solches Format bestens geeignet ist, Transparenz für die polizeiliche Arbeit zu schaffen, Vorurteile abzubauen und Verständnis für das jeweilige Gegenüber zu schaffen, darüber waren sich im Anschluss alle einig. Die Dialogreihe "Cops im Dialog - Polizei und Schulen im Austausch" wird daher auch in den kommenden Monaten hessenweit an weiteren Schulen fortgesetzt, um den respektvollen Umgang weiter zu stärken und noch mehr Jugendlichen die Möglichkeit zum Austausch mit der Polizei zu geben.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

