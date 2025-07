Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 01.07.2025

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Auto zerkratzt; Polizei sucht Zeugen

In der Pontanistraße in Eschwege haben unbekannte Täter an einem grauen BMW 316i die beiden Türen der Beifahrerseite zerkratzt. Der Schaden beläuft sich auf 1000 Euro. Ereignet hat sich die Tat zwischen Sonntag 18.00 Uhr und Montag 10.00 Uhr. Hinweise unter 05651/925-0.

Verkehrsunfallfluchten

Wegen Unfallflucht wird gegen eine 37-jährige Autofahrerin aus Bad Sooden-Allendorf ermittelt. Die Frau hat am Montag gegen 14.00 Uhr beim Einparken in der Straße "Hinter der Mauer" in Eschwege einen geparkten Seat touchiert. Der Schaden wird mit 3000 Euro angegeben. Die Frau hinterließ zwar einen Zettel am Pkw, was aber letztlich zur Erfüllung der Pflichten nach einem Verkehrsunfall nicht ausreichend ist. Eine weitere Verkehrsunfallflucht ereignete sich am Montagmittag in der Landrat-Höhne Straße in Eschwege. Wie die Polizei Eschwege berichtet, befuhr hier ein bis Dato unbekannter Sattelzug die Straße und wendete im Bereich eines Kreisverkehrs, wodurch eine Grünfläche und betonierte Steine beschädigt wurden. Schaden 1500 Euro. Anschließend setzte der Sattelzug seine Fahrt unerlaubt fort. Hinweise zum Verursacher unter 05651/925-0.

Einbruch in Autowerkstatt; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte Täter sind in eine Autowerkstatt in der Helgoländer Straße in Eschwege eingebrochen. Die Täter schlugen eine Scheibe zur Werkstatt ein und drangen so in das Gebäude ein, wo sie bei der Absuche nach Wertsachen einen geringen 2-stelligen Geldbetrag an sich bringen konnten. Der Sachschaden liegt bei 300 Euro. Der Vorfall ereignete sich nach derzeitigem Ermittlungsstand in der Nacht von Freitag auf Samstag, etwa gegen Mitternacht. Hinweise unter 05651/925-0.

Körperverletzung

Etwas abseits des Festplatzes Werdchen, bei den Sanitäranlagen in der Mangelgasse, kam es am Montag um kurz nach 19.00 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 25-Jährigen aus Wehretal und einem 23-Jährigen aus Eschwege. Die beiden jungen Männer gerieten nach einem verbalen Streit auch körperlich aneinander und verabreichten sich gegenseitig Schläge und Tritte. Auch zu Beleidigungen soll es gekommen sein. Die Polizei in Eschwege hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen.

Polizei Sontra

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

Eine 42-jährige Autofahrerin aus Sontra befuhr am Montag um 16.24 Uhr in Sontra die Weldaer Straße in Richtung Hüttenstraße. Die Frau hielt dann hinter einem parkenden Auto an, um einen entgegenkommenden Radfahrer durchfahren zu lassen. Der Radfahrer fuhr dann gegen den Pkw der Frau und verursachte dadurch einen Schaden in Höhe von 500 Euro. Im Anschluss, als die Polizei hinzugerufen werden sollte, verließ der Fahrradfahrer unerlaubt und eilig die Unfallstelle. Er wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 30-40 Jahre alt, ca. 180-185 cm groß, Europäisches Erscheinungsbild, spricht akzentfrei deutsch, schlanke Figur, Glatze, soll aus Nase/ Lippe geblutet haben, trug graue Shorts u. ein weißes T-Shirt, führte einen roten Rucksack mit sich. Hinweise an die Polizei Sontra unter 05653/9766-0.

Polizei Hessisch Lichtenau

Vom Grundstück kommend anderen Pkw übersehen

Ein 53-jähriger Autofahrer aus Hessisch Lichtenau übersah am Montag um 17.30 Uhr beim Einfahren von einem Privatgrundstück in der Poststraße den bevorrechtigten Pkw einer 73-Jährigen aus Hessisch Lichtenau aus, welche die Poststraße in Richtung Mühlweg befuhr. An beiden Autos entstand dadurch Sachschaden in einer Gesamthöhe von 3500 Euro.

Polizei Witzenhausen

Unfall im Kreuzungsbereich; Schaden 5000 Euro

Eine 28-jährige Autofahrerin hat am Montag um 16.48 Uhr einer bevorrechtigten 48-jährigen Autofahrerin die Vorfahrt genommen. Die 28-Jährige hielt von der Straße "Am Eschenbornrasen" kommend an der Kreuzung zur Südbahnhofstraße zunächst an, übersah beim Anfahren und Einfahren in die Kreuzung dann aber die 48-Jährige, die auf der Südbahnhofstraße in Richtung Walburger Straße fuhr. Die Unfallschäden belaufen sich auf 2000 Euro (Verursacherin) und 3000 Euro. Beide Fahrerinnen stammen aus Witzenhausen.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle; PHK Först

