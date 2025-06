POL-ESW: Einbruch in Baubetriebshof und Stadtwerke Bad Sooden-Allendorf; Polizei sucht Zeugen

Polizei Eschwege

Ein Einbruch größeren Ausmaßes ereignete sich am vergangenen Wochenende in Bad Sooden-Allendorf, in die unmittelbar nebeneinander befindlichen Betriebsgebäude der Stadtwerke und des Baubetriebshofes. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu den Gebäuden und Werkstätten und eigneten sich ein Großteil an Werkzeugen und Gerätschaften an. Dazu entwendeten die Täter mittels aufgefundener Originalschlüssel noch zwei Dienstfahrzeuge, die zwischenzeitlich an anderer Stelle aber wieder aufgefunden werden konnten.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand drangen die unbekannten Täter zwischen Samstag 17.30 Uhr und Sonntag 05.55 Uhr gewaltsam in die besagten Räumlichkeiten in der Werrastraße ein, nachdem sich die Täter zuvor Zugang zu dem eingefriedeten Grundstück verschafft hatten.

Aus den dort befindlichen Betriebshallen entwendeten die Täter ein Großteil an elektronischen/motorischen Arbeitsgeräten zur Landschaftspflege u.a. diverse Freischneider, Motorsägen, Trennschneider u.a. dazu noch weitere Werkzeuge, diverse Rohrverbindungen und Altmetall. Zudem eigneten sich die Einbrecher noch zwei Betriebsfahrzeuge (VW Bus und Ford Transit) an, die sie mittels aufgefundener Originalschlüssel vom Betriebsgelände entfernten.

>>>Gestohlene Fahrzeuge auf dem Parkplatz "Hoheneiche" an der B 27 aufgefunden

Die bei Bekanntwerden des Diebstahls am Sonntagmorgen ausgestrahlte Fahndung nach den geklauten Fahrzeugen konnte dann bereits am Sonntagvormittag wieder zurückgenommen werden, nachdem ein Mitarbeiter des Baubetriebshofes diese auf seinem Heimweg um 11.10 Uhr auf dem Parkplatz Hoheneiche an der B 27 entdeckt hatte. Die Autos wurden daraufhin zwecks Spurensicherung abgeschleppt und in Verwahrung genommen.

>>>Stehlschaden im niedrigen 6-stelligen Bereich

Nach ersten vorsichtigen Schätzungen liegt der Stehlschaden durch den Einbruch im niedrigen 6-stelligen Bereich, wobei die mittlerweile aufgefunden Fahrzeuge im Stehlschaden ebenfalls mit inkludiert sind.

Das Fachkommissariat für Einbruchskriminalität hat wegen des Vorfalls jetzt die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise unter 05651/925-0.

