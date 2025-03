POL-PDKO: Sachbeschädigung durch Feuer

Büchenbeuren (ots) - Am 11.03.2025 gegen 12:25 Uhr kam es auf der Bundesstraße 50 an der Anschlussstelle Büchenbeuren in der Auffahrt in Fahrtrichtung Simmern zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen kam ein schwarzer SUV alleinbeteiligt vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und schlug mit der Fahrzeugfront und ...

mehr