Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Weißenthurm, Stierweg: Einbruch in das Cafe Kreis

Andernach (ots)

Im Zeitraum vom 10.03.2025, 21:00 Uhr, bis zum 11.03.2025, 03:50 Uhr, brachen unbekannte Täter in das Cafe Kreis in Weißenthurm ein. Die Täter versuchten zunächst die Eingangstüre aufzuhebeln. Als dies nicht gelang, hebelten sie zwei Fenster auf und gelangten so in das Innere des Cafe`s. Hier brachen sie Spielautomaten auf und entwendeten das darin befindliche Münzgeld. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in der o.g. Zeit gemacht haben oder die sonstige Angaben zum Tatgeschehen oder dem/den Täter/n machen können, sich bei der Polizei in Andernach zu melden.

