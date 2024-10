Polizei Mettmann

POL-ME: "Falscher Polizist": 94-Jähriger wird Opfer von Trickbetrug - Ratingen - 2410064

Mettmann (ots)

Am Dienstag, 15. Oktober 2024, wurde ein 94-jähriger Ratinger Opfer der Betrugsmasche einer "falschen Polizistin". Die Polizei nimmt den Vorfall zum Anlass, um wiederholt und eindringlich vor den Maschen der zum Teil professionell agierenden Trickbetrügerinnen und Trickbetrüger zu warnen!

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 18:30 Uhr wurde der 94-Jährige von einer Frau angerufen, die sich als Polizistin ausgab. Sie täuschte vor, dass seine Schwiegertochter einen Jungen überfahren habe und nur gegen die Zahlung einer Kaution verhindert werden könne, dass sie in Untersuchungshaft müsse. Die Anruferin setzte den Senior so unter Druck, dass dieser einem vermeintlichen Mitarbeiter vom Amtsgericht an der Haustür in der Nähe der Herderstraße eine hohe Summe Bargeld übergab.

Als dem Senior später Zweifel kamen, alarmierte er die Polizei. Er kann den Geldabholer so beschreiben:

- männlich - circa 1,65 m groß - 30 bis 40 Jahre alt - schmale Figur - trug eine schwarze Lederjacke

Die Einsatzkräfte leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung.

Die Polizei stellt klar:

Die Polizei wird Sie niemals am Telefon nach Ihren Vermögensverhältnissen fragen oder Bargeld oder andere Wertgegenstände in vermeintlich "amtliche Verwahrung" nehmen. Es werden auch keine sogenannten "Kautionszahlungen" von Polizei oder Staatsanwaltschaft gefordert oder angenommen, um Angehörige, die eine angeblich schwere Straftat begangen haben, vor einer Haftstrafe zu bewahren.

Wenn Sie so einen Anruf erhalten, legen Sie einfach auf! Rufen Sie die echte Polizei in einem eigenständigen Telefonat von Ihrem Festnetztelefon unter der 110 an!

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell