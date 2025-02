Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Auf dem Weg nach London abgefangen. 8.338 Euro oder 25 Tage Haft - Beamte der Bundespolizei nehmen gesuchten Franzosen fest

Er war auf dem Weg nach London, als er Beamten der Bundespolizei am Flughafen Köln Bonn ins Netz ging. Ein 35-jähriger französischer Staatsangehöriger wurde am Abend des 13. Februar 2025 am Flughafen Köln Bonn von Beamten der Bundespolizei kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass gegen die Person ein Haftbefehl auf Grund eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz durch die Staatsanwaltschaft Mannheim bestand. Die Strafe lautete 8.338 Euro oder 25 Tage Haft. Da er selber den Betrag nicht aufbringen konnte, versuchte der Mann noch über einen Freund die geforderte Summe beizubringen, was jedoch letztlich nicht gelang.

Der Franzose wurde anschließend der JVA Siegburg zur Verbüßung der Haftstrafe zugeführt. Hierüber war auch die Staatsanwaltschaft Köln erfreut, die den 35-Jährigen noch wegen einer anderen Sache gesucht hatte.

