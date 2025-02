Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 48-Jähriger gesucht - Bundespolizei vollstreckt U-Haftbefehl nach Diebstahl

Essen (ots)

Gestern Abend (13. Februar) stellten Bundespolizisten am Essener Hauptbahnhof einen Mann im Rahmen eines Diebstahldelikts fest. Nach ihm ließ eine Staatsanwaltschaft bereits fahnden.

Gegen 21:45 Uhr begaben sich Einsatzkräfte der Bundespolizei zu einem Discounter am Hauptbahnhof Essen. Zuvor soll der Sicherheitsdienst einen Ladendieb auf frischer Tat gestellt haben. Der Mitarbeiter gab an, dass er beobachtet habe, wie der 48-Jährige Lebensmittel in seiner Hosentasche verstaut und anschließend die Filiale verlassen habe, ohne diese zu bezahlen. Daraufhin habe der Ladendetektiv den Deutschen mit den Vorwürfen konfrontiert. Dieser habe sich kooperativ verhalten und sei dem Sicherheitsmitarbeiter in die Räumlichkeiten gefolgt. Anschließend habe er ihm die entwendete Ware ausgehändigt. Äußern wollte sich der Beschuldigte zu den Vorwürfen nicht und machte von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Der Essener machte mündlich Angaben zu seiner Person. Mit Hilfe des Fahndungssystems konnte die Identität des 48-Jährigen zweifelsfrei festgestellt werden. Hierbei kam jedoch zum Vorschein, dass die Staatsanwaltschaft Essen nach ihm suchte. Das Amtsgericht Essen hatte vor einigen Wochen wegen mehrfachen Diebstahls Untersuchungshaft gegen den Polizeibekannten angeordnet.

Der Ladendetektiv sprach ein zwölfmonatiges Hausverbot gegen den 48-Jährigen aus.

In der Bundespolizeiwache gab der Gesuchte an, dass er kurz zuvor Heroin konsumiert habe. Ein Arzt untersuchte ihn daraufhin und stellte die Gewahrsamsfähigkeit fest. Anschließend führten die Bundespolizisten den Mann, bis zur Vorführung bei einem zuständigen Haftrichter, dem Gewahrsam der Polizei Essen zu.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell